10 октября 2025, 19:35

Потеря, которую можно было избежать: в Закарпатье будут судить мать за смерть годовалого ребенка

10 октября 2025, 19:35
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook/ Омбудсман Украины
Омбудсмен зафиксировал смерть годовалой девочки из-за отсутствия медицинской помощи и ненадлежащего ухода в семье

Об этом сообщают на Facebook-странице Представительства Уполномоченного ВРУ по правам человека в Закарпатской области, передает RegioNews.

Мать из Закарпатья предстанет перед судом из-за ненадлежащего ухода за годовалой девочкой, приведшей к ее смерти. Ребенок умер от двусторонней бронхопневмонии, поскольку ему не предоставили своевременную медицинскую помощь.

Мать предстанет перед судом за халатность

Факт ненадлежащего ухода и пренебрежения здоровьем ребенка был установлен во время проверки Представительством Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области. Во время мониторингового визита в институционное учреждение, в ходе конфиденциального общения, обнаружили, что отчим ребенка принуждал детей к попрошайничеству и применял домашнее насилие.

После проверки по месту жительства семьи омбудсмен зафиксировал смерть ребенка, наступившей из-за отсутствия медицинской помощи и ненадлежащих условий ухода. Представительство Уполномоченного направило соответствующие письма реагирования в Закарпатскую областную прокуратуру. В результате были начаты уголовные производства, обеспечивающие полное и беспристрастное расследование.

По материалам полиции Ужгородщины в суд направлен обвинительный акт в отношении матери. Ее действия квалифицированы по статье 166 Уголовного кодекса Украины – злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, что предусматривает до 5 лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет Ужгородская окружная прокуратура. Досудебное расследование в отношении отчима ребенка продолжается. Представительство Уполномоченного продолжает мониторинг соблюдения прав детей в громадах и эффективности работы служб по делам детей, социальных служб и правоохранительных органов.

Напомним, в Кривом Роге произошла трагедия – двое детей погибли в результате пожара, а их мать оказалась в больнице. Следствие проверяет, могли ли предотвратить трагедию, и были ли должностные лица причастны к бездействию в отношении многодетной семьи.

Закарпатье смерть ребенка права ребенок многодетные
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
