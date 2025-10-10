Фото: Facebook/ Омбудсман Украины

Об этом сообщают на Facebook-странице Представительства Уполномоченного ВРУ по правам человека в Закарпатской области, передает RegioNews.

Мать из Закарпатья предстанет перед судом из-за ненадлежащего ухода за годовалой девочкой, приведшей к ее смерти. Ребенок умер от двусторонней бронхопневмонии, поскольку ему не предоставили своевременную медицинскую помощь.

Мать предстанет перед судом за халатность

Факт ненадлежащего ухода и пренебрежения здоровьем ребенка был установлен во время проверки Представительством Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области. Во время мониторингового визита в институционное учреждение, в ходе конфиденциального общения, обнаружили, что отчим ребенка принуждал детей к попрошайничеству и применял домашнее насилие.

После проверки по месту жительства семьи омбудсмен зафиксировал смерть ребенка, наступившей из-за отсутствия медицинской помощи и ненадлежащих условий ухода. Представительство Уполномоченного направило соответствующие письма реагирования в Закарпатскую областную прокуратуру. В результате были начаты уголовные производства, обеспечивающие полное и беспристрастное расследование.

По материалам полиции Ужгородщины в суд направлен обвинительный акт в отношении матери. Ее действия квалифицированы по статье 166 Уголовного кодекса Украины – злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, что предусматривает до 5 лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет Ужгородская окружная прокуратура. Досудебное расследование в отношении отчима ребенка продолжается. Представительство Уполномоченного продолжает мониторинг соблюдения прав детей в громадах и эффективности работы служб по делам детей, социальных служб и правоохранительных органов.

