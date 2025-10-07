21:59  07 октября
В Одессе мужчина бросил гранаты у людей
20:30  07 октября
В Днепре мужчина украл скутер и устроил побег от полиции
17:59  07 октября
Завтра в Украине прогнозируют дожди и сильный ветер
UA | RU
UA | RU
07 октября 2025, 20:32

На Закарпатье двое молодых людей похитили у женщины более 5100€

07 октября 2025, 20:32
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Полиция задержала двух молодых людей за дерзкий грабеж с суммой свыше 5100€, дело уже передано в суд

Об этом сообщает полиция Закарпатья, передает RegioNews.

В Мукачевском районе двое молодых мужчин предстанут перед судом за ограбление, совершенное в начале августа 2025 года. Потерпевшая – 29-летняя женщина из Донецкой области, временно проживающая в поселке Кольчино.

Полиция Закарпатья задержала фигурантов

Согласно данным полиции, 19-летний местный житель открыто завладел сумкой потерпевшей, где хранились документы и более 5100 наличными, а также средства в национальной валюте. В ходе расследования было установлено, что юноша действовал вместе с 17-летним товарищем, который также принимал участие в нападении.

Изъята часть похищенных средств

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и задержали обоих фигурантов. Изъятая часть похищенных средств была возвращена владелице. Действия задержанных квалифицировали по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц в период военного положения.

Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт по материалам уголовного производства передан в суд для дальнейшего рассмотрения. Дело будут рассматривать в Мукачевском районном суде, где злоумышленники будут отвечать за свои действия перед законом.

Ранее сообщалось, в Киеве мужчина похитил деньги из гостиницы во время блекаута. 33-летний мужчина во время отключения электроэнергии похитил деньги из кассы одной из гостиниц в центральной части города.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье Ограбление наличные евро грабеж полиция суд подростки
В Днепре мужчина украл скутер и устроил побег от полиции
07 октября 2025, 20:30
В Одессе будут судить 25-летнего мужчину, пытавшегося сжечь квартиру семьи военного
07 октября 2025, 19:19
В Кривом Роге задержаны три человека за похищение и вымогательство $500 тыс.
07 октября 2025, 19:17
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
В Одессе мужчина бросил гранаты у людей
07 октября 2025, 21:59
В Виннице задержан 51-летний мужчина за угон дорогостоящего автомобиля LEXUS
07 октября 2025, 21:15
Предприятие по экспорту ягод на Волыни уклонилось от налогов и ренты на 4,5 млн грн
07 октября 2025, 21:00
33-летний мужчина пострадал во время вражеских обстрелов в Никопольском районе Днепропетровщины
07 октября 2025, 20:47
В Полтавской области возобновили поставки воды и электроэнергии после российских атак
07 октября 2025, 20:41
В Днепре мужчина украл скутер и устроил побег от полиции
07 октября 2025, 20:30
Деньги на профосмотр через "Дию": кто из украинцев сможет воспользоваться программой
07 октября 2025, 20:17
На оккупированном Запорожье курят портреты Путина: местные жители демонстрируют позицию
07 октября 2025, 20:10
320 литров борща под открытым небом: в Днепре состоится рекордный благотворительный фестиваль
07 октября 2025, 20:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Остап Дроздов
Все блоги »