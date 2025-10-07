Фото: Национальная полиция Украины

Полиция задержала двух молодых людей за дерзкий грабеж с суммой свыше 5100€, дело уже передано в суд

Об этом сообщает полиция Закарпатья, передает RegioNews.

В Мукачевском районе двое молодых мужчин предстанут перед судом за ограбление, совершенное в начале августа 2025 года. Потерпевшая – 29-летняя женщина из Донецкой области, временно проживающая в поселке Кольчино.

Полиция Закарпатья задержала фигурантов

Согласно данным полиции, 19-летний местный житель открыто завладел сумкой потерпевшей, где хранились документы и более 5100 наличными, а также средства в национальной валюте. В ходе расследования было установлено, что юноша действовал вместе с 17-летним товарищем, который также принимал участие в нападении.

Изъята часть похищенных средств

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и задержали обоих фигурантов. Изъятая часть похищенных средств была возвращена владелице. Действия задержанных квалифицировали по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц в период военного положения.

Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт по материалам уголовного производства передан в суд для дальнейшего рассмотрения. Дело будут рассматривать в Мукачевском районном суде, где злоумышленники будут отвечать за свои действия перед законом.

