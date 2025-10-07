Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали мужчину во время комендантского часа. Он был на ворованном скутере

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Во время комендантского часа патрульный экипаж заметил мужчину на скутере Yamaha Jog. Когда мужчина заметил правоохранителей, он резко начал убегать. Однако бегство не удалось. Стражи порядка задержали его и выяснили, что транспорт ему не принадлежит.

Оказалось, что мужчина украл скутер, стоявший на Крутогорном спуске в Соборном районе. Теперь ему сообщили о подозрении, и ему грозит заключение до 8 лет.

Напомним, в Одесской области пьяный мужчина угнал авто. Событие произошло в Березовском районе во время комендантского часа. Чтобы не возвращаться домой из одной деревни в другую пешком, мужчина в состоянии алкогольного опьянения забрал из чужого двора легковой автомобиль "ВАЗ", который владелец оставил незакрытым.