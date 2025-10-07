21:59  07 жовтня
В Одесі чоловік кинув гранати у людей
20:30  07 жовтня
У Дніпрі чоловік вкрав скутер та влаштував втечу від поліції
17:59  07 жовтня
Завтра в Україні прогнозують дощі та сильний вітер
UA | RU
UA | RU
07 жовтня 2025, 20:32

На Закарпатті двоє молодиків викрали у жінки понад 5100€

07 жовтня 2025, 20:32
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Поліція затримала двох молодиків за зухвалий грабіж із сумою понад 5100€, справа вже передана до суду

Про це повідомляє поліція Закарпаття, передає RegioNews.

У Мукачівському районі двоє молодих чоловіків постануть перед судом за пограбування, скоєне на початку серпня 2025 року. Потерпіла – 29-річна жінка з Донеччини, яка тимчасово проживає у селищі Кольчино.

Поліція Закарпаття затримала фігурантів

За даними поліції, 19-річний місцевий мешканець відкрито заволодів сумкою потерпілої, де зберігалися документи та понад 5100€ готівкою, а також кошти в національній валюті. Під час розслідування встановили, що юнак діяв разом із 17-річним товаришем, який також брав участь у нападі.

Вилучено частину викрадених коштів

Правоохоронці провели ряд оперативно-розшукових заходів і затримали обох фігурантів. Вилучена частина викрадених коштів була повернена власниці. Дії затриманих кваліфікували за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений за попередньою змовою групою осіб у період воєнного стану.

Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт із матеріалами кримінального провадження передано до суду для подальшого розгляду. Справу розглядатимуть у Мукачівському районному суді, де зловмисники відповідатимуть за свої дії перед законом.

Раніше повідомлялося, у Києві чоловік викрав гроші з готелю під час блекауту. 33-річний чоловік під час відключення електроенергії викрав гроші з каси одного з готелів у центральній частині міста.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття Пограбування готівка євро грабіж поліція суд підлітки
У Дніпрі чоловік вкрав скутер та влаштував втечу від поліції
07 жовтня 2025, 20:30
В Одесі судитимуть 25-річного чоловіка, який намагався спалити квартиру родини військового
07 жовтня 2025, 19:19
У Кривому Розі затримали трьох осіб за викрадення та вимагання $500 тис.
07 жовтня 2025, 19:17
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Акторка Катерина Кузнецова відверто розповіла про романи на знімальних майданчиках
07 жовтня 2025, 23:00
В Одесі чоловік кинув гранати у людей
07 жовтня 2025, 21:59
У Вінниці затримали 51-річного чоловіка за викрадення дороговартісного автомобіля LEXUS
07 жовтня 2025, 21:15
Підприємство з експорту ягід на Волині ухилилося від податків та ренти на 4,5 млн грн
07 жовтня 2025, 21:00
33-річний чоловік постраждав під час ворожих обстрілів у Нікопольському районі Дніпропетровщини
07 жовтня 2025, 20:47
У Полтавській області відновили постачання води та електроенергії після російських атак
07 жовтня 2025, 20:41
У Дніпрі чоловік вкрав скутер та влаштував втечу від поліції
07 жовтня 2025, 20:30
Гроші на профогляд через "Дію": хто з українців зможе скористатися програмою
07 жовтня 2025, 20:17
На окупованому Запоріжжі палять портрети Путіна: місцеві жителі демонструють позицію
07 жовтня 2025, 20:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Остап Дроздов
Всі блоги »