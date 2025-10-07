Фото: Національна поліція України

Поліція затримала двох молодиків за зухвалий грабіж із сумою понад 5100€, справа вже передана до суду

Про це повідомляє поліція Закарпаття, передає RegioNews.

У Мукачівському районі двоє молодих чоловіків постануть перед судом за пограбування, скоєне на початку серпня 2025 року. Потерпіла – 29-річна жінка з Донеччини, яка тимчасово проживає у селищі Кольчино.

Поліція Закарпаття затримала фігурантів

За даними поліції, 19-річний місцевий мешканець відкрито заволодів сумкою потерпілої, де зберігалися документи та понад 5100€ готівкою, а також кошти в національній валюті. Під час розслідування встановили, що юнак діяв разом із 17-річним товаришем, який також брав участь у нападі.

Вилучено частину викрадених коштів

Правоохоронці провели ряд оперативно-розшукових заходів і затримали обох фігурантів. Вилучена частина викрадених коштів була повернена власниці. Дії затриманих кваліфікували за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений за попередньою змовою групою осіб у період воєнного стану.

Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт із матеріалами кримінального провадження передано до суду для подальшого розгляду. Справу розглядатимуть у Мукачівському районному суді, де зловмисники відповідатимуть за свої дії перед законом.

