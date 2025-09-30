15:26  30 сентября
30 сентября 2025, 17:50

Путешествие в обмен на доллары: во Львовской области разоблачили дельца, который перевозил мужчин за границу

30 сентября 2025, 17:50
Фото: Нацполиция
Во Львовской области задержали мужчину, который организовал канал незаконной переправки через границу. К "бизнесу" он приобщил знакомого

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

32-летний житель Ужгорода вместе с сообщниками организовали военнообязанному гражданину пересечение государственной границы Украины со Словакией. "Услуга" стоила 10 тысяч долларов. Дополнительно "клиент" должен был заплатить 1,5 тысячи долларов за то, что его довезут во Львовскую область до места переправки в Закарпатье.

Правоохранители разоблачили злоумышленника, когда он получил 10 тысяч долларов. Ему сообщили о подозрении. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Закарпатье разоблачили двух пограничников, которые помогали мужчинам бежать за границу. Военнослужащие действовали отдельно друг от друга. Через посредников они брали по 3-5 тысяч долларов с человека.

