Фото: поліція Закарпаття

Про це повідомляє поліція Закарпаття, передає RegioNews.

В результаті затримано двох місцевих жителів та їхнього клієнта – мешканця Дніпра.

За даними слідства, 29 вересня прикордонники зупинили 45-річного закарпатця та чоловіка з Дніпра. Встановлено, що місцевий житель мав прийняти у себе дніпрянина, а потім провести його через лісову місцевість до кордону для подальшого незаконного перетину.

Правоохоронці з'ясували, що напередодні дружина дніпрянина, перебуваючи в Іспанії, сплатила 14 500 євро за його переправлення. Після прибуття до Ужгорода чоловіка зустрів 47-річний мешканець села Тур'я Ремета. Він доставив "клієнта" до Великого Березного та передав спільнику, який мав довести його до державного рубежу.

Відносно дніпрянина складено адміністративні матеріали, а двох закарпатців затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Їхні дії кваліфікували за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали групу, яка намагалася незаконно переправити шістьох призовників за 48 тис. доларів. Слідство встановило, що організатор координував операцію через телеграм-канал, а водій виконував його вказівки.