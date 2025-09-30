15:26  30 вересня
"Подарунки для сім’ї": на Львівщині затримали контрабанду нових iPhone на 1,5 млн грн
21:40  30 вересня
На Буковині 27-річна дівчина померла після побиття знайомим – справа передана до суду
15:11  30 вересня
900 доларів за відстрочку: на Херсонщині викрили схему ухилення від мобілізації
30 вересня 2025, 19:37

На Закарпатті затримали двох підозрюваних у переправленні чоловіка за 14 500€

30 вересня 2025, 19:37
Фото: поліція Закарпаття
У Великому Березному правоохоронці викрили схему незаконного переправлення осіб через державний кордон

Про це повідомляє поліція Закарпаття, передає RegioNews.

В результаті затримано двох місцевих жителів та їхнього клієнта – мешканця Дніпра.

За даними слідства, 29 вересня прикордонники зупинили 45-річного закарпатця та чоловіка з Дніпра. Встановлено, що місцевий житель мав прийняти у себе дніпрянина, а потім провести його через лісову місцевість до кордону для подальшого незаконного перетину.

Правоохоронці з'ясували, що напередодні дружина дніпрянина, перебуваючи в Іспанії, сплатила 14 500 євро за його переправлення. Після прибуття до Ужгорода чоловіка зустрів 47-річний мешканець села Тур'я Ремета. Він доставив "клієнта" до Великого Березного та передав спільнику, який мав довести його до державного рубежу.

Відносно дніпрянина складено адміністративні матеріали, а двох закарпатців затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Їхні дії кваліфікували за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали групу, яка намагалася незаконно переправити шістьох призовників за 48 тис. доларів. Слідство встановило, що організатор координував операцію через телеграм-канал, а водій виконував його вказівки.

Мандрівка в обмін на долари: на Львівщині викрили ділка, який перевозив чоловіків за кордон
30 вересня 2025, 17:50
900 доларів за відстрочку: на Херсонщині викрили схему ухилення від мобілізації
30 вересня 2025, 15:11
На Закарпатті рятувальники знайшли грибника, який заблукав у лісі
30 вересня 2025, 14:57
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
На Буковині 27-річна дівчина померла після побиття знайомим – справа передана до суду
30 вересня 2025, 21:40
На Рівненщині чоловік постане перед судом за смертельне побиття односельця
30 вересня 2025, 21:20
На Миколаївщині викрито незаконне виробництво питної води – збитки перевищили 120 млн грн
30 вересня 2025, 21:04
Маскувались під інтернет-магазинів: у Києві викрили сall-центр аферистів
30 вересня 2025, 20:50
Чоловік на Броварщині смертельно побив жінку дерев'яною палицею під час сварки
30 вересня 2025, 20:48
Відпочив в Італії: топпосадовець КМДА підробляв документи, щоб розслабитись за кордоном
30 вересня 2025, 20:20
Ворожа атака на Дніпро: 28 постраждалих, серед них 10-річний хлопчик і 17-річна дівчина
30 вересня 2025, 20:01
На Вінниччині односелець кинув гранату у двох чоловіків: потерпілі у лікарні
30 вересня 2025, 19:51
Аферисти з Одещини вкрали у звільнених з полону військових майже мільйон
30 вересня 2025, 19:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
