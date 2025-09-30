На Закарпатье спасатели нашли грибника, заблудившегося в лесу
Вблизи села Турье Реметы Ужгородского района 29 сентября во время сбора грибов заблудился 73-летний местный житель
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Родственники забеспокоились, ведь мужчина долго не возвращался домой. Они обратились за помощью к ГСЧС.
На поиски отправились горные спасатели. Менее чем через час совместно с волонтерами они нашли грибника недалеко от села.
В медицинской помощи мужчина не нуждался, поэтому спасатели вывели его из леса и передали родным.
Напомним, 29 сентября в Карпатах спасатели нашли мать и ее 14-летнего сына, заблудившихся на Говерле из-за резкого ухудшения погоды.
