Фото: ГСЧС

Вблизи села Турье Реметы Ужгородского района 29 сентября во время сбора грибов заблудился 73-летний местный житель

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Родственники забеспокоились, ведь мужчина долго не возвращался домой. Они обратились за помощью к ГСЧС.

На поиски отправились горные спасатели. Менее чем через час совместно с волонтерами они нашли грибника недалеко от села.

В медицинской помощи мужчина не нуждался, поэтому спасатели вывели его из леса и передали родным.

Напомним, 29 сентября в Карпатах спасатели нашли мать и ее 14-летнего сына, заблудившихся на Говерле из-за резкого ухудшения погоды.