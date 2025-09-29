Фото: ДБР

Двоє інспекторів-прикордонників на Закарпатті пропонували чоловікам призовного віку «безпечні маршрути» для втечі до Словаччини та Угорщини

Про це повідомляє Держбюро розслідування, передає RegioNews.

За даними слідства, військовослужбовці діяли окремо один від одного. Через посередників вони брали по 3-5 тисяч доларів з людини. Один із інспекторів показував "клієнтам" на електронних картах маршрути в обхід пунктів пропуску, обіцяючи вільний перехід у своїй зоні. Інший передавав інформацію, яка допомагала уникати патрулів і посилених нарядів.

У вересні щонайменше двоє чоловіків змогли незаконно перетнути кордон завдяки цим схемам.

Правоохоронці затримали інспекторів після отримання частини хабаря. Їм повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людей та хабарництві.

Обох взяли під варту з можливістю внесення застави. Слідство перевіряє інші можливі епізоди та причетність інших посадовців.

