Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Дельцы помогали мужчинам призывного возраста выехать за пределы Украины вне пунктов пропуска. Свои "услуги" они оценили в 4 тысячи долларов с человека.

Один из фигурантов искал "клиентов" через интернет, договаривался о деталях и получал предоплату. После этого посылал координаты места пересечения, а его сообщники доставляли мужчин к границе.

Правоохранители установили участников схемы и задержали их, а также проанализировали изъятые гаджеты.

Задержанным объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу). Им грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники задержали десять "путешественников". Они ночью направлялись в сторону Румынии.