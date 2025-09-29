10:10  29 сентября
В Карпатах выпал первый снег: на горе Пип Иван -3° и ветер
09:06  29 сентября
В Киеве мужчина обманул вдову военного на полмиллиона гривен
14:52  29 сентября
ДТП в Киевской области: отбойник насквозь проткнул микроавтобус, есть погибший и пострадавший
29 сентября 2025, 14:41

На Буковине разоблачили схему нелегальной переправки мужчин за границу

29 сентября 2025, 14:41
Фото: полиция
Правоохранители задержали троих организаторов канала незаконного пересечения государственной границы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Дельцы помогали мужчинам призывного возраста выехать за пределы Украины вне пунктов пропуска. Свои "услуги" они оценили в 4 тысячи долларов с человека.

Один из фигурантов искал "клиентов" через интернет, договаривался о деталях и получал предоплату. После этого посылал координаты места пересечения, а его сообщники доставляли мужчин к границе.

Правоохранители установили участников схемы и задержали их, а также проанализировали изъятые гаджеты.

Задержанным объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу). Им грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники задержали десять "путешественников". Они ночью направлялись в сторону Румынии.

26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
