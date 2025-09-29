На Буковине разоблачили схему нелегальной переправки мужчин за границу
Правоохранители задержали троих организаторов канала незаконного пересечения государственной границы
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Дельцы помогали мужчинам призывного возраста выехать за пределы Украины вне пунктов пропуска. Свои "услуги" они оценили в 4 тысячи долларов с человека.
Один из фигурантов искал "клиентов" через интернет, договаривался о деталях и получал предоплату. После этого посылал координаты места пересечения, а его сообщники доставляли мужчин к границе.
Правоохранители установили участников схемы и задержали их, а также проанализировали изъятые гаджеты.
Задержанным объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу). Им грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, ранее на Закарпатье пограничники задержали десять "путешественников". Они ночью направлялись в сторону Румынии.