В Ужгороді правоохоронці викрили угруповання наркоторговців. Відомо, що в організатора вилучили «товару» на понад чверть мільйона гривень

передає RegioNews.

49-річний житель Ужгорода вдома вирощував рослини коноплі. Він використовував технологію вирощування рослин без ґрунту, де коріння отримує всі необхідні поживні речовини з водного розчину. Згодом чоловік фасував рослину у пакунки та через своїх спільників збував клієнтам. Затримали зловмисника під час чергової спроби передачі наркотовару.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 120 грамів розфасованого канабісу, 19 кущів конопель, близько 150 грамів псилоцибінових грибів, насіння конопель, подрібнювачі, пристрої для куріння, порожні зіп-пакети, два гроубокси, лампи, зволожувачі повітря, електронні ваги та інші пристрої, які використовувалися для виготовлення і збуту наркотиків.

За цінами "чорного ринку" це коштує близько 250 тисяч гривень. Чоловіку оголосили про підозру. Триває розслідування.

