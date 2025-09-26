00:50  26 вересня
В Україні подорожчали яйця: які тепер ціни
08:50  26 вересня
На Сумщині чоловік підірвався на міні, збираючи гриби
08:32  26 вересня
У Києві директорка автошколи продавала фіктивні свідоцтва про навчання
26 вересня 2025, 15:45

Житель Ужгорода прямо вдома влаштував "нарколабораторію"

26 вересня 2025, 15:45
Фото: Нацполіція
В Ужгороді правоохоронці викрили угруповання наркоторговців. Відомо, що в організатора вилучили «товару» на понад чверть мільйона гривень

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

49-річний житель Ужгорода вдома вирощував рослини коноплі. Він використовував технологію вирощування рослин без ґрунту, де коріння отримує всі необхідні поживні речовини з водного розчину. Згодом чоловік фасував рослину у пакунки та через своїх спільників збував клієнтам. Затримали зловмисника під час чергової спроби передачі наркотовару.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 120 грамів розфасованого канабісу, 19 кущів конопель, близько 150 грамів псилоцибінових грибів, насіння конопель, подрібнювачі, пристрої для куріння, порожні зіп-пакети, два гроубокси, лампи, зволожувачі повітря, електронні ваги та інші пристрої, які використовувалися для виготовлення і збуту наркотиків.

За цінами "чорного ринку" це коштує близько 250 тисяч гривень. Чоловіку оголосили про підозру. Триває розслідування.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині слідчі направили до суду кримінальне провадження щодо групи з чотирьох осіб, які займалися незаконним виготовленням та збутом наркотиків. Організатором незаконного бізнесу виявився 24-річний мешканець Кривого Рогу, який спланував схему виробництва, зберігання та продажу наркотиків через інтернет.

26 вересня 2025
07 серпня 2025
