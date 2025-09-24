Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Ночью 22 сентября в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля "ВАЗ" в Ужгороде на улице Тиводара Легоцкого. Неизвестный человек подошел к машине, облил из канистры легковоспламеняющейся смесью и подожг, после чего сбежал.

Вместе с кинологом со служебной собакой начали искать поджигателя. Также опросили свидетелей. Оказалось, что машину поджег 16-летний ребенок. Парень и сам в этом признался. Как выяснили правоохранители, у подростка с потерпевшим был давний конфликт.

"По факту умышленного повреждения имущества, совершенного путем поджога, следователи Ужгородского районного управления полиции сообщили 16-летнему ужгородцу о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Полтавщине задержали 17-летнего и 19 ребят. Они получили подозрения после того, как подожгли четыре автомобиля в разных районах города.