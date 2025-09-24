16:42  24 вересня
24 вересня 2025, 21:35

На Закарпатті підліток підпалив чуже авто

24 вересня 2025, 21:35
Фото: Нацполіція
У Закарпатті затримали 16-річного хлопця. Він підпалив авто місцевого жителя

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Уночі 22 вересня до поліції надійшло повідомлення про загоряння автомобіля "ВАЗ" в Ужгороді на вулиці Тиводара Легоцького. Невідома особа підійшла до машини, облила з каністри легкозаймистою сумішшю та підпалила, після чого втекла.

Разом із кінологом зі службовою собакою почали шукати палія. Також опитали свідків. Виявилось, що машину підпалив 16-річний підліток. Хлопець і сам в цьому зізнався. Як з'ясували правоохоронці, у підлітка з потерпілим був давній конфлікт.

"Наразі за фактом умисного пошкодження майна, вчиненого шляхом підпалу, слідчі Ужгородського районного управління поліції повідомили 16-річному ужгородцю про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині затримали 17-річного та 19-хлопців. Вони отримали підозри після того, як підпалили чотири автівки в різних районах міста.

підпал затримання Закарпаття
