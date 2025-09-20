Фото: полиция

Киевлянку, которая подожгла два автомобиля в Деснянском районе, приговорили к трем годам заключения

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Женщина подожгла две машины – Ford и Volkswagen. На момент преступления она была нетрезвая: женщина поджигала мусор, который находила рядом, и клала под автомобили.

Суд признал 27-летнюю киевлянку виновной в умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК) и назначил наказание – три года лишения свободы.