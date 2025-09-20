13:50  20 сентября
20 сентября 2025, 17:20

В Киеве женщину осудили за поджог двух авто

20 сентября 2025, 17:20
Фото: полиция
Киевлянку, которая подожгла два автомобиля в Деснянском районе, приговорили к трем годам заключения

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Женщина подожгла две машины – Ford и Volkswagen. На момент преступления она была нетрезвая: женщина поджигала мусор, который находила рядом, и клала под автомобили.

Суд признал 27-летнюю киевлянку виновной в умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК) и назначил наказание – три года лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел в феврале на улице Рональда Рейгана и проспекте Червоной Калины. Полиция быстро задержала подозреваемую. Владельцам авто нанесено почти 300 тысяч гривен ущерба.

