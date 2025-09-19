Фото: Нацполиция

В Хотинском районе Запорожья местный житель поджег машину. После этого он скрылся. Оказалось, что сделал он это из-за конфликта

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Местный житель поджег автомобиль Nissan, припаркованный у одного из подъездов многоэтажки. Выяснилось, что он сделал это из-за финансового конфликта между его подругой и ее родственниками.

Мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Полтавщине задержали 17-летнего и 19 ребят. Они получили подозрения после того, как подожгли четыре автомобиля в разных районах города.