Поджег авто родственника подруги и скрылся: в Запорожье задержали поджигателя
В Хотинском районе Запорожья местный житель поджег машину. После этого он скрылся. Оказалось, что сделал он это из-за конфликта
Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.
Местный житель поджег автомобиль Nissan, припаркованный у одного из подъездов многоэтажки. Выяснилось, что он сделал это из-за финансового конфликта между его подругой и ее родственниками.
Мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее на Полтавщине задержали 17-летнего и 19 ребят. Они получили подозрения после того, как подожгли четыре автомобиля в разных районах города.
19 сентября 2025
07 августа 2025
