В Харькове сообщили о подозрении 19-летнему парню. Известно, что он поджигал автомобили за денежное вознаграждение

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

В начале сентября этого года 19-летний харьковчанин получил предложение в Telegram по поводу "легкого заработка". Надо было поджигать автомобили. Парень получил от "заказчика" инструкции, как выбирать авто, готовить средства поджога, снимать на фото и видео последствия и защищать себя.

15 сентября парень выбрал авто и согласовал его с "заказчиком". В ночь на 16 сентября он подошел к транспортному средству, облил его легковоспламеняющейся смесью и поджег. В результате пожара автомобиль полностью сгорел, также было повреждено еще одно припаркованное рядом транспортное средство, принадлежащее коммерческой структуре.

Сейчас подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 242 240 гривен.

"Правоохранители выясняют все обстоятельства дела и проверяют возможную причастность российских спецслужб к организации этого преступления", - говорят в прокуратуре.

Напомним, ранее на Полтавщине задержали 17-летнего и 19 ребят. Они получили подозрения после того, как подожгли четыре автомобиля в разных районах города.