14:55  22 сентября
Чтобы сын сбежал за границу: в Киеве врачи поставили женщине "диагноз на заказ"
13:39  22 сентября
$10 тыс. за церковную "должность": на Волыни священник обещал избежать мобилизации
12:15  22 сентября
Хасиды уже собрались в Умани: что там происходит
UA | RU
UA | RU
22 сентября 2025, 13:25

Поджигал авто за деньги: в Харькове под стражу отправили 19-летнего парня

22 сентября 2025, 13:25
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Харькове сообщили о подозрении 19-летнему парню. Известно, что он поджигал автомобили за денежное вознаграждение

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

В начале сентября этого года 19-летний харьковчанин получил предложение в Telegram по поводу "легкого заработка". Надо было поджигать автомобили. Парень получил от "заказчика" инструкции, как выбирать авто, готовить средства поджога, снимать на фото и видео последствия и защищать себя.

15 сентября парень выбрал авто и согласовал его с "заказчиком". В ночь на 16 сентября он подошел к транспортному средству, облил его легковоспламеняющейся смесью и поджег. В результате пожара автомобиль полностью сгорел, также было повреждено еще одно припаркованное рядом транспортное средство, принадлежащее коммерческой структуре.

Сейчас подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 242 240 гривен.

"Правоохранители выясняют все обстоятельства дела и проверяют возможную причастность российских спецслужб к организации этого преступления", - говорят в прокуратуре.

Напомним, ранее на Полтавщине задержали 17-летнего и 19 ребят. Они получили подозрения после того, как подожгли четыре автомобиля в разных районах города.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
поджог задержание Харьковская область
В Киеве женщину осудили за поджог двух авто
20 сентября 2025, 17:20
Поджег авто родственника подруги и скрылся: в Запорожье задержали поджигателя
19 сентября 2025, 16:55
Все новости »
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
Убийство подростка на фуникулере: суд вынес приговор экс-сотруднику УГО
22 сентября 2025, 15:29
Константиновка под ударами авиации и "Смерчей": повреждены дома, есть пострадавший
22 сентября 2025, 15:07
Чтобы сын сбежал за границу: в Киеве врачи поставили женщине "диагноз на заказ"
22 сентября 2025, 14:55
12 тыс. грн за вступление и отсрочку от армии: разоблачен преподаватель во Львове
22 сентября 2025, 14:32
YASNO принимает заявки на грант: кто может получить помощь на бизнес
22 сентября 2025, 14:05
Массированный удар по Запорожью: спасатели завершили работы, деблокированы тела и ликвидированы пожары
22 сентября 2025, 13:53
$10 тыс. за церковную "должность": на Волыни священник обещал избежать мобилизации
22 сентября 2025, 13:39
"Импульс" в ВСУ: что изменится для военных с новой цифровой системой
22 сентября 2025, 13:35
Обстрелы Харьковщины: ранены местные жители, разрушены дома
22 сентября 2025, 12:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
Все блоги »