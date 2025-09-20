Фото: ГПСУ

Ночью 20 сентября в пункте пропуска "Ужгород" пограничники вместе с таможенниками остановили попытку незаконного ввоза новых смартфонов Apple.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Телефоны обнаружили в багажниках двух авто – микроавтобуса Mercedes и легковушки Subaru, которые ехали через "зеленый коридор", не предусматривающий декларирование товаров. Во время осмотра автомобилей правоохранители нашли 29 новеньких iPhone 17 Pro Max, продажи которых официально стартовали только вчера.

Водители и пассажиры, жители Закарпатья, настаивали на том, что телефоны предназначались "для личного пользования".

Таможенники изъяли гаджеты.

Напомним, ранее иностранец на микроавтобусе Mercedes пытался ввезти во Львовскую область брендовую одежду и косметику на 2 миллиона гривен. Контрабанду обнаружили таможенники.