20 сентября 2025, 12:51

Везли "для себя": закарпатские таможенники изъяли десятки новеньких iPhone 17 Pro Max

20 сентября 2025, 12:51
Читайте також
Фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Ночью 20 сентября в пункте пропуска "Ужгород" пограничники вместе с таможенниками остановили попытку незаконного ввоза новых смартфонов Apple.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Телефоны обнаружили в багажниках двух авто – микроавтобуса Mercedes и легковушки Subaru, которые ехали через "зеленый коридор", не предусматривающий декларирование товаров. Во время осмотра автомобилей правоохранители нашли 29 новеньких iPhone 17 Pro Max, продажи которых официально стартовали только вчера.

Водители и пассажиры, жители Закарпатья, настаивали на том, что телефоны предназначались "для личного пользования".

Таможенники изъяли гаджеты.

Напомним, ранее иностранец на микроавтобусе Mercedes пытался ввезти во Львовскую область брендовую одежду и косметику на 2 миллиона гривен. Контрабанду обнаружили таможенники.

пограничники граница контрабанда Закарпатье Apple гаджет iPhone
