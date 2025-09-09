Фото: Львовская таможня

В пункте пропуска "Шегини – Медика" таможенники разоблачили гражданина Польши, пытавшегося провезти через "зеленый коридор" новую одежду, косметику и сумки известных брендов – без уплаты украинской пошлины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Во время рентген-сканирования авто в багажном отделении микроавтобуса Mercedes обнаружили аномалии. При обзоре нашли 950 единиц продукции брендов Beauty Woman, Vicolo, Tensione In, Anna Pepe, Lumina, Miss Fashion, Melany, Mystar, Miss Bonbon, Boyfriend, Borse In Pelle, Massimo Braccialini, Enrico Coveri и Phito Cinecitta Makeup.

Ориентировочная стоимость изъятых товаров составляет около 2 миллионов гривен.

На 51-летнего иностранца составил админпротокол за нарушение таможенных правил.

Напомним, ранее 46-летний львовянин пытался вывезти из Украины более 5 млн грн наличными в валюте. Декларированную часть денег вернули собственнику, а незадекларированные средства – изъяли до решения суда.