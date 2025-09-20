Фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Телефони виявили у багажниках двох авто – мікроавтобуса Mercedes та легковика Subaru, які їхали через "зелений коридор", який не передбачає декларування товарів. Під час огляду автомобілів правоохоронці знайшли 29 новеньких iPhone 17 Pro Max, продаж яких офіційно стартував лише вчора.

Водії та пасажири, жителі Закарпаття, наполягали, що телефони призначалися "для особистого користування".

Митники вилучили гаджети.

Нагадаємо, раніше іноземець на мікроавтобусі Mercedes намагався ввезти на Львівщину брендовий одяг і косметику на 2 мільйони гривень. Контрабанду виявили митники.