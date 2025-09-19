Фото: Нацполіція

На Закарпатті будуть садити організаторів схеми переправлення за кордон. Транспортували військовозобовʼязаного на «швидкій»

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

На Закарпатті будуть судити двох жителів Харкова та місцевого жителя. Їх викрили в липні в селі Лазещина. Вони використали автомобіль "швидкої допомоги", щоб вивезти військовозобовʼязаного за кордон.

Самі зловмисники вдягнулися фельдшером та медбратом. Потім вони планували "передати пацієнта" жителю Рахова. Він повинен був перевести військовозобовʼязаного через кордон до Румунії в обхід пунктів пропуску. За цю послугу "клієнт" повинен був 10 тисяч доларів.

Зловмисника оголосили про підозри. Їм загрожує до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили в Україні шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.