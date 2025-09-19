12:53  19 вересня
Смертельна ДТП у Житомирі: під колесами авто загинув працівник прокуратури
11:06  19 вересня
ДТП на Кільцевій у Києві: відбійник наскрізь проштрикнув авто, загинув чоловік
10:22  19 вересня
"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру
19 вересня 2025, 18:45

Фейкова "швидка" та "тур до Румунії": на Закарпатті затримали "фельдшерів", які везли ухилянта

19 вересня 2025, 18:45
Фото: Нацполіція
На Закарпатті будуть садити організаторів схеми переправлення за кордон. Транспортували військовозобовʼязаного на «швидкій»

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

На Закарпатті будуть судити двох жителів Харкова та місцевого жителя. Їх викрили в липні в селі Лазещина. Вони використали автомобіль "швидкої допомоги", щоб вивезти військовозобовʼязаного за кордон.

Самі зловмисники вдягнулися фельдшером та медбратом. Потім вони планували "передати пацієнта" жителю Рахова. Він повинен був перевести військовозобовʼязаного через кордон до Румунії в обхід пунктів пропуску. За цю послугу "клієнт" повинен був 10 тисяч доларів.

Зловмисника оголосили про підозри. Їм загрожує до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили в Україні шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.

ухилення від мобілізації затримання Закарпаття
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
