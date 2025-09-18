$10 тысяч за человека: в Польше раскрыли схему перевозки уклонистов в локомотивах

Иллюстративное фото: из открытых источников

Польские пограничники из Медики (Подкарпатское воеводство) совместно с полицией ликвидировали канал незаконной перевозки украинских мужчин в Польшу

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, передает RegioNews.

По словам лейтенанта Петра Закиэларза, схема была обнаружена еще в 2024 году. Украинских мужчин прятали в локомотивах, курсировавших в Перемышль.

Организаторами схемы оказались два украинских машиниста поезда. Их арестовали и обвинили в участии в организованной преступной группе и в содействии незаконному пересечению границы.

Представитель прокуратуры Перемышля Марта Пентковская сообщила, что за каждого переправленного мужчину машинисты получали по меньшей мере 10 тысяч долларов. Им грозит до 8 лет лишения свободы. Оба подозреваемых не признали вины.

В ближайшее время в суд будет подан обвинительный акт.

В рамках расследования также задержали двух украинских граждан, незаконно пересекших границу через этот канал. Они признались в правонарушении и объяснили свои действия желанием избежать мобилизации в Украине.

Расследование продолжается, не исключены новые задержания.

Напомним, в Донецкой области перед судом предстанут правоохранитель и бывший сотрудник ТЦК, которых обвиняют в подделке документов для мужчин призывного возраста. По данным следствия, они предлагали желающим уехать из Украины за 20 тысяч долларов.