13:27  18 сентября
Вместо Петра I – боевой вертолет Ми-2: в Полтаве открыли новую экспозицию
11:50  18 сентября
В Луцке мужчина бросил взрывчатку в общественном месте
10:46  18 сентября
В Одесской области пьяный водитель сбил двух пешеходов
18 сентября 2025, 13:49

$10 тысяч за человека: в Польше раскрыли схему перевозки уклонистов в локомотивах

18 сентября 2025, 13:49
Иллюстративное фото: из открытых источников
Польские пограничники из Медики (Подкарпатское воеводство) совместно с полицией ликвидировали канал незаконной перевозки украинских мужчин в Польшу

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, передает RegioNews.

По словам лейтенанта Петра Закиэларза, схема была обнаружена еще в 2024 году. Украинских мужчин прятали в локомотивах, курсировавших в Перемышль.

Организаторами схемы оказались два украинских машиниста поезда. Их арестовали и обвинили в участии в организованной преступной группе и в содействии незаконному пересечению границы.

Представитель прокуратуры Перемышля Марта Пентковская сообщила, что за каждого переправленного мужчину машинисты получали по меньшей мере 10 тысяч долларов. Им грозит до 8 лет лишения свободы. Оба подозреваемых не признали вины.

В ближайшее время в суд будет подан обвинительный акт.

В рамках расследования также задержали двух украинских граждан, незаконно пересекших границу через этот канал. Они признались в правонарушении и объяснили свои действия желанием избежать мобилизации в Украине.

Расследование продолжается, не исключены новые задержания.

Напомним, в Донецкой области перед судом предстанут правоохранитель и бывший сотрудник ТЦК, которых обвиняют в подделке документов для мужчин призывного возраста. По данным следствия, они предлагали желающим уехать из Украины за 20 тысяч долларов.

16 сентября 2025
