Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали жителя Києва та Полтави. Відомо, що чоловіки віком 41 та 43 роки намагались «допомогти» військовозобовʼязаним виїхати з України

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Викрили зловмисників, які за гроші обіцяли військовозобовʼязаним чоловікам "допомогу" у втечі за кордон. Вони давали "клієнтам" чіткі вказівки щодо безпечного пересування у прикордонних районах. Зокрема, ділки радили як оминати блок-пости та перетнути кордон. За ці "послуги" вони просили від 10 до 25 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали військовозобовʼязаних, коли ті були на шляху до Румунії. Тоді ж затримали в організаторів. Їм уже оголосили про підозру та помістили їх до ізолятора.

Нагадаємо, на Донеччині перед судом постануть правоохоронець і колишній співробітник ТЦК, яких звинувачують у підробці документів для чоловіків призовного віку. За даними слідства, вони пропонували охочим виїхати з України за 20 тисяч доларів.