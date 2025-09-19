11:06  19 вересня
ДТП на Кільцевій у Києві: відбійник наскрізь проштрикнув авто, загинув чоловік
10:22  19 вересня
"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру
08:28  19 вересня
На Буковині на кордоні з Румунією зупинили мікроавтобус із 350 кг рідкісних металів
19 вересня 2025, 08:55

На Закарпатті затримали чоловіків, які намагались виїхати за кордон

19 вересня 2025, 08:55
Фото: Нацполіція
Правоохоронці затримали жителя Києва та Полтави. Відомо, що чоловіки віком 41 та 43 роки намагались «допомогти» військовозобовʼязаним виїхати з України

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Викрили зловмисників, які за гроші обіцяли військовозобовʼязаним чоловікам "допомогу" у втечі за кордон. Вони давали "клієнтам" чіткі вказівки щодо безпечного пересування у прикордонних районах. Зокрема, ділки радили як оминати блок-пости та перетнути кордон. За ці "послуги" вони просили від 10 до 25 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали військовозобовʼязаних, коли ті були на шляху до Румунії. Тоді ж затримали в організаторів. Їм уже оголосили про підозру та помістили їх до ізолятора.

Нагадаємо, на Донеччині перед судом постануть правоохоронець і колишній співробітник ТЦК, яких звинувачують у підробці документів для чоловіків призовного віку. За даними слідства, вони пропонували охочим виїхати з України за 20 тисяч доларів.

