Фото: Нацполиция

Киевлянин использовал связи в ТЦК, чтобы зарабатывать на военнообязанных. "Клиентам" он обещал побег за границу

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

38-летний киевлянин использовал коррумпированные связи в ТЦК и СП столицы и лечебных заведениях. Таким образом он снабжал своих "клиентов" документами с медицинским диагнозом, благодаря чему мужчины могли быть сняты с розыска или военного учета.

Кроме того, на собственном транспорте мужчина перевозил "клиентов" на государственную границу для незаконного пересечения вне пунктов пропуска в Республику Молдову.

Теперь организатору схемы грозит до девяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили в Украине шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.