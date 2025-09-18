13:27  18 сентября
Вместо Петра I – боевой вертолет Ми-2: в Полтаве открыли новую экспозицию
11:50  18 сентября
В Луцке мужчина бросил взрывчатку в общественном месте
10:46  18 сентября
В Одесской области пьяный водитель сбил двух пешеходов
18 сентября 2025, 18:40

82 тысячи долларов за побег: в Киеве разоблачили организатора очередной схемы для уклонистов

18 сентября 2025, 18:40
Фото: Нацполиция
Киевлянин использовал связи в ТЦК, чтобы зарабатывать на военнообязанных. "Клиентам" он обещал побег за границу

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

38-летний киевлянин использовал коррумпированные связи в ТЦК и СП столицы и лечебных заведениях. Таким образом он снабжал своих "клиентов" документами с медицинским диагнозом, благодаря чему мужчины могли быть сняты с розыска или военного учета.

Кроме того, на собственном транспорте мужчина перевозил "клиентов" на государственную границу для незаконного пересечения вне пунктов пропуска в Республику Молдову.

Теперь организатору схемы грозит до девяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили в Украине шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.

Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
