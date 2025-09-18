82 тысячи долларов за побег: в Киеве разоблачили организатора очередной схемы для уклонистов
Киевлянин использовал связи в ТЦК, чтобы зарабатывать на военнообязанных. "Клиентам" он обещал побег за границу
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
38-летний киевлянин использовал коррумпированные связи в ТЦК и СП столицы и лечебных заведениях. Таким образом он снабжал своих "клиентов" документами с медицинским диагнозом, благодаря чему мужчины могли быть сняты с розыска или военного учета.
Кроме того, на собственном транспорте мужчина перевозил "клиентов" на государственную границу для незаконного пересечения вне пунктов пропуска в Республику Молдову.
Теперь организатору схемы грозит до девяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее правоохранители разоблачили в Украине шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.