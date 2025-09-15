Фото: иллюстративное

С 1 октября в Украине изменяются условия продажи алкоголя и табака, что может повлиять на работу магазинов и цены

передает RegioNews.

С 1 октября в Украине вступят в силу новые правила продажи алкоголя и табака. Закон устанавливает минимальный порог средней официальной зарплаты для продавцов в размере двух минимальных зарплат – 16000 грн. В некоторых случаях допускается более низкий порог – 12 000 грн, что составляет полторы минимальные зарплаты.

Согласно новым требованиям, налоговая служба будет проверять финансовую отчетность торговых точек и вправе аннулировать лицензии у тех, кто не будет выполнять правила. Контроль касается как крупных сетевых магазинов, так и небольших магазинов в регионах.

Аналитики прогнозируют, что часть торговых точек с алкоголем и сигаретами может закрыться из-за невозможности обеспечить необходимый уровень зарплат персонала. Особенно это касается небольших селений и сельских населенных пунктов, где магазины работают на ограниченном рынке.

Новые правила могут также повлиять на цены для конечного потребителя. В частности повышение затрат на оплату труда продавцов может привести к росту цен на алкогольные напитки и табачные изделия. При этом государство подчеркивает, что основная цель изменений – обеспечить соблюдение лицензионных условий и повысить прозрачность рынка.

