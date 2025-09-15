12:59  15 сентября
Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий
10:11  15 сентября
В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
08:20  15 сентября
Конфликт на религиозной почве: подросток подозревается в убийстве мужчины в Харькове
15 сентября 2025, 17:15

В Украине изменятся правила продажи алкоголя и табака с 1 октября

15 сентября 2025, 17:15
Фото: иллюстративное
С 1 октября в Украине изменяются условия продажи алкоголя и табака, что может повлиять на работу магазинов и цены

Об этом сообщает Forbes, передает RegioNews.

С 1 октября в Украине вступят в силу новые правила продажи алкоголя и табака. Закон устанавливает минимальный порог средней официальной зарплаты для продавцов в размере двух минимальных зарплат – 16000 грн. В некоторых случаях допускается более низкий порог – 12 000 грн, что составляет полторы минимальные зарплаты.

Согласно новым требованиям, налоговая служба будет проверять финансовую отчетность торговых точек и вправе аннулировать лицензии у тех, кто не будет выполнять правила. Контроль касается как крупных сетевых магазинов, так и небольших магазинов в регионах.

Аналитики прогнозируют, что часть торговых точек с алкоголем и сигаретами может закрыться из-за невозможности обеспечить необходимый уровень зарплат персонала. Особенно это касается небольших селений и сельских населенных пунктов, где магазины работают на ограниченном рынке.

Новые правила могут также повлиять на цены для конечного потребителя. В частности повышение затрат на оплату труда продавцов может привести к росту цен на алкогольные напитки и табачные изделия. При этом государство подчеркивает, что основная цель изменений – обеспечить соблюдение лицензионных условий и повысить прозрачность рынка.

Напомним, с 2026 года в Украине электроэнергия будет ежегодно дорожать примерно на 20%. Новый прогноз Минэкономики уточняет, что рост тарифов для населения в 2026-2028 годах составит 15% с возможным отклонением в 5%.

