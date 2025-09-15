$6000 з особи: на Закарпатті викрито незаконний канал переправлення осіб до Румунії
Поліція на Закарпатті затримала чоловіка, який організував незаконний перетин кордону для військовозобов’язаних
Про це повідомляє поліція Закарпаття, передає RegioNews.
На Тячівщині поліція затримала чоловіка, підозрюваного у незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон України. Операція проводилася спільно з прикордонниками та стала частиною планових заходів із боротьби з нелегальними схемами перетину кордону.
За даними правоохоронців, до організації злочинної схеми причетний 58-річний мешканець селища Солотвино. Він пропонував військовозобов’язаним чоловікам перетнути кордон з Румунією поза офіційними пунктами пропуску, використовуючи річку Тиса. За свої послуги зловмисник брав до 6000 доларів з однієї особи.
Під час контролю за виконанням угоди поліція затримала підозрюваного під час отримання авансу у розмірі 3000 доларів. На місці події правоохоронці вилучили готівку, автомобіль фігуранта та мобільний телефон. Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон.
Слідчі наразі встановлюють інших можливих учасників схеми. Розслідування триває, а поліція закликає громадян повідомляти про відомі їм випадки незаконного перетину кордону.
