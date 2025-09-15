Фото: Національна поліція України

Поліція на Закарпатті затримала чоловіка, який організував незаконний перетин кордону для військовозобов’язаних

Про це повідомляє поліція Закарпаття, передає RegioNews.

На Тячівщині поліція затримала чоловіка, підозрюваного у незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон України. Операція проводилася спільно з прикордонниками та стала частиною планових заходів із боротьби з нелегальними схемами перетину кордону.

За даними правоохоронців, до організації злочинної схеми причетний 58-річний мешканець селища Солотвино. Він пропонував військовозобов’язаним чоловікам перетнути кордон з Румунією поза офіційними пунктами пропуску, використовуючи річку Тиса. За свої послуги зловмисник брав до 6000 доларів з однієї особи.

На Закарпатті затримали підозрюваного

Під час контролю за виконанням угоди поліція затримала підозрюваного під час отримання авансу у розмірі 3000 доларів. На місці події правоохоронці вилучили готівку, автомобіль фігуранта та мобільний телефон. Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Вилучено гроші, автомобіль і телефон

Слідчі наразі встановлюють інших можливих учасників схеми. Розслідування триває, а поліція закликає громадян повідомляти про відомі їм випадки незаконного перетину кордону.

