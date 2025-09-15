12:59  15 вересня
15 вересня 2025, 17:29

$6000 з особи: на Закарпатті викрито незаконний канал переправлення осіб до Румунії

15 вересня 2025, 17:29
Фото: Національна поліція України
Читайте также
Поліція на Закарпатті затримала чоловіка, який організував незаконний перетин кордону для військовозобов’язаних

Про це повідомляє поліція Закарпаття, передає RegioNews.

На Тячівщині поліція затримала чоловіка, підозрюваного у незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон України. Операція проводилася спільно з прикордонниками та стала частиною планових заходів із боротьби з нелегальними схемами перетину кордону.

За даними правоохоронців, до організації злочинної схеми причетний 58-річний мешканець селища Солотвино. Він пропонував військовозобов’язаним чоловікам перетнути кордон з Румунією поза офіційними пунктами пропуску, використовуючи річку Тиса. За свої послуги зловмисник брав до 6000 доларів з однієї особи.

На Закарпатті затримали підозрюваного

Під час контролю за виконанням угоди поліція затримала підозрюваного під час отримання авансу у розмірі 3000 доларів. На місці події правоохоронці вилучили готівку, автомобіль фігуранта та мобільний телефон. Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Вилучено гроші, автомобіль і телефон

Слідчі наразі встановлюють інших можливих учасників схеми. Розслідування триває, а поліція закликає громадян повідомляти про відомі їм випадки незаконного перетину кордону.

Раніше повідомлялося, Польща змінила правила виплат українцям: "800+" тепер отримуватимуть лише працюючі або діти яких навчаються у польських школах, за винятком людей з інвалідністю. Нове законодавство також передбачає, що право на виплати залежатиме від отримання щонайменше 50% мінімальної зарплати та професійної діяльності.

15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
