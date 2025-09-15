12:59  15 сентября
Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий
10:11  15 сентября
В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
08:20  15 сентября
Конфликт на религиозной почве: подросток подозревается в убийстве мужчины в Харькове
15 сентября 2025, 16:41

В Черниговской области взрывотехники ликвидировали обломки вражеских дронов

15 сентября 2025, 16:41
Фото: Национальная полиция Украины
Взрывотехники ликвидировали опасные обломки сбитых вражеских беспилотников в двух районах области

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает RegioNews.

В Нежинском и Новгород-Северском районах Черниговской области полиция обезвредила боевые части сбитых вражеских беспилотников. Инциденты произошли после того, как Силы обороны Украины отразили воздушные атаки врага на территории области.

Взрывотехники работают на месте инцидента

Сотрудники управления взрывотехнической службы оперативно отреагировали на сообщения об обнаружении опасных остатков дронов. Они обезвредили неразорвавшиеся боевые части, которые могли представлять угрозу для местных жителей и объектов инфраструктуры.

Во время предварительных выездов специалисты уже ликвидировали несколько схожих случаев, что подтверждает эффективность системы реагирования на подобные угрозы.

Местных жителей призывают соблюдать правила безопасности и сообщать об обнаружении подозрительных предметов. Полиция отмечает, что в случае обнаружения обломков боевых дронов запрещено их поднимать или перемещать самостоятельно.

Ранее сообщалось, в Днепре женщина более двух недель живет рядом с обломками ракеты после обстрела. Несмотря на многочисленные обращения в полицию, ГСЧС и городской совет, ситуацию до сих пор не удалось урегулировать.

15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
07 августа 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
