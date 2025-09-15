Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает RegioNews.

В Нежинском и Новгород-Северском районах Черниговской области полиция обезвредила боевые части сбитых вражеских беспилотников. Инциденты произошли после того, как Силы обороны Украины отразили воздушные атаки врага на территории области.

Взрывотехники работают на месте инцидента

Сотрудники управления взрывотехнической службы оперативно отреагировали на сообщения об обнаружении опасных остатков дронов. Они обезвредили неразорвавшиеся боевые части, которые могли представлять угрозу для местных жителей и объектов инфраструктуры.

Во время предварительных выездов специалисты уже ликвидировали несколько схожих случаев, что подтверждает эффективность системы реагирования на подобные угрозы.

Местных жителей призывают соблюдать правила безопасности и сообщать об обнаружении подозрительных предметов. Полиция отмечает, что в случае обнаружения обломков боевых дронов запрещено их поднимать или перемещать самостоятельно.

Ранее сообщалось, в Днепре женщина более двух недель живет рядом с обломками ракеты после обстрела. Несмотря на многочисленные обращения в полицию, ГСЧС и городской совет, ситуацию до сих пор не удалось урегулировать.