Правоохранители разоблачили депутата Закарпатского областного совета. Отмечается, что он был причастен к незаконному сбыту ценной древесины

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Известно, что депутат был председателем комиссии областного совета по вопросам экологии и использования природных ресурсов, агропромышленного комплекса и развития села. Однако вместо того, чтобы контролировать сферу, он вступил в преступный сговор с начальником Береговского надлесничества.

С января по апрель этого года они организовали перевозку и продажу двух грузовиков древесины объемом около 40 кубометров. Часть дубов отправляли на частное лесничье предприятие. Средства от продажи перечислялись на счета, подконтрольные депутату: один принадлежал его жене, другой был оформлен на близкого знакомого.

Ущерб предварительно оценивается более чем в миллион гривен.

Депутат получил подозрение. Ему грозит семь лет лишения свободы. Сейчас следователи уже подали ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

