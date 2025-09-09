19:25  09 сентября
В Киевской области мужчина убил собственного отца
18:29  09 сентября
В Тернопольской области не могут продать спиртзавод
18:14  09 сентября
Бывшего топ-чиновника Харьковского горсовета посадили в СИЗО
09 сентября 2025, 18:57

В Закарпатье разоблачили депутата облсовета, который прикрывал "черных лесорубов"

09 сентября 2025, 18:57
Фото: ГБР
Читайте також
Правоохранители разоблачили депутата Закарпатского областного совета. Отмечается, что он был причастен к незаконному сбыту ценной древесины

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Известно, что депутат был председателем комиссии областного совета по вопросам экологии и использования природных ресурсов, агропромышленного комплекса и развития села. Однако вместо того, чтобы контролировать сферу, он вступил в преступный сговор с начальником Береговского надлесничества.

С января по апрель этого года они организовали перевозку и продажу двух грузовиков древесины объемом около 40 кубометров. Часть дубов отправляли на частное лесничье предприятие. Средства от продажи перечислялись на счета, подконтрольные депутату: один принадлежал его жене, другой был оформлен на близкого знакомого.

Ущерб предварительно оценивается более чем в миллион гривен.

Депутат получил подозрение. Ему грозит семь лет лишения свободы. Сейчас следователи уже подали ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, ранее правоохранители задержали депутата, находившегося в запрещенной партии "ОПЗЖ". Известно, что в 2020-2021 гг. он наладил механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов и передавал России нужную информацию.

вырубка деревьев подозрение депутат ГБР
