Нацполиция разоблачила адвоката, который "торговал" должностями в тылу
Адвокату грозит заключение за то, что он "торговал" должностями в тылу. Такую "услугу" он предложил военнообязанному
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Фигурантом оказался делопроизводитель технической части Главного картографического центра ВСУ в одной из воинских частей. Известно, что у него также статус адвоката. За взятку мужчина обещал помочь в трудоустройстве военнообязанного на тыловую должность во избежание участия в боевых действиях.
Адвокату уже сообщили о подозрении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Киевской области чиновника Белоцерковского горсовета задержали за получение 15 тыс. долларов взятки за содействие в военно-врачебной комиссии.
