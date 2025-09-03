Фото: Нацполиция

Адвокату грозит заключение за то, что он "торговал" должностями в тылу. Такую "услугу" он предложил военнообязанному

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Фигурантом оказался делопроизводитель технической части Главного картографического центра ВСУ в одной из воинских частей. Известно, что у него также статус адвоката. За взятку мужчина обещал помочь в трудоустройстве военнообязанного на тыловую должность во избежание участия в боевых действиях.

Адвокату уже сообщили о подозрении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области чиновника Белоцерковского горсовета задержали за получение 15 тыс. долларов взятки за содействие в военно-врачебной комиссии.