19:25  09 вересня
На Київщині чоловік вбив власного батька
18:29  09 вересня
На Тернопільщині не можуть продати спиртзавод
18:14  09 вересня
Колишнього топ-чиновника Харківської міськради посадили у СІЗО
UA | RU
UA | RU
09 вересня 2025, 18:57

На Закарпатті викрили депутата облради, який прикривав "чорних лісорубів"

09 вересня 2025, 18:57
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили депутата Закарпатської обласної ради. Зазначається, що він був причетний до незаконного збуту цінної деревини

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Відомо, що цей депутат був головою комісії обласної ради з питань екології та використання природних ресурсів, агропромислового комплексу та розвитку села. Проте замість того, щоб контролювати сферу, він вступив у злочинну змову з начальником Берегівського надлісництва.

З січня по квітень цього року вони організували перевезення та продаж двох вантажівок деревини обсягом близько 40 кубометрів. Частину дубів відправляли на приватне підприємство лісничого. Кошти від продажу перераховували на рахунки, які були підконтрольні депутату: один належав його дружині, інший був оформлений на близького знайомого.

Збитки попередньо оцінюють у понад мільйон гривень.

Депутат отримав про підозру. Йому загрожує сім років позбавлення волі. Зараз слідчі вже подали клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали депутата, який був у забороненій партії "ОПЗЖ". Відомо, що у 2020-2021 роках він налагодив механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів і передавав Росії потрібну інформацію.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вирубка дерев підозра депутат ДБР
Нацполіція викрила адвоката, який "торгував" посадами в тилу
03 вересня 2025, 23:51
ДБР розслідує майже 3 тисячі проваджень проти зрадників та колаборантів
03 вересня 2025, 10:46
ДБР почало розслідувати загибель чоловіка під час спроби незаконного перетину кордону на Одещині
03 вересня 2025, 10:22
Всі новини »
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
В Україні оновили правила діяльності казино
09 вересня 2025, 21:50
Трамп розповів, чому війну в Україні важко завершити
09 вересня 2025, 21:29
На Одещині найвищі темпи будівництва житла
09 вересня 2025, 21:07
"Ти моє натхнення": співачка Тіна Кароль показала дорослого сина
09 вересня 2025, 20:30
У Херсонській ОВА розповіли, скільки витрачають на боротьбу із російськими безпілотниками
09 вересня 2025, 20:29
На Прикарпатті водій збив 12-річного хлопчика з самокатом
09 вересня 2025, 19:45
У Раді відновлюють прямі трансляції пленарних засідань
09 вересня 2025, 19:40
У Києві затримали 60-річного чоловіка, який грабував та ґвалтував жінок на кладовищі
09 вересня 2025, 19:35
На Київщині чоловік вбив власного батька
09 вересня 2025, 19:25
Прикордонники за 4 дні знищили 2 російські комплекси "Ураган" на Донеччині
09 вересня 2025, 19:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Всі блоги »