Правоохоронці викрили депутата Закарпатської обласної ради. Зазначається, що він був причетний до незаконного збуту цінної деревини

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Відомо, що цей депутат був головою комісії обласної ради з питань екології та використання природних ресурсів, агропромислового комплексу та розвитку села. Проте замість того, щоб контролювати сферу, він вступив у злочинну змову з начальником Берегівського надлісництва.

З січня по квітень цього року вони організували перевезення та продаж двох вантажівок деревини обсягом близько 40 кубометрів. Частину дубів відправляли на приватне підприємство лісничого. Кошти від продажу перераховували на рахунки, які були підконтрольні депутату: один належав його дружині, інший був оформлений на близького знайомого.

Збитки попередньо оцінюють у понад мільйон гривень.

Депутат отримав про підозру. Йому загрожує сім років позбавлення волі. Зараз слідчі вже подали клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

