Дочь Поляковой показала, как живет в США с мужем
Стало известно, кто будет продюсером Нацотбора на "Евровидение-2026"
На Харьковщине задержали 19-летнего парня за насилие над девушкой-подростком
03 сентября 2025, 10:46

ГБР расследует почти 3 тысячи производств против предателей и коллаборантов

03 сентября 2025, 10:46
иллюстративное фото: из открытых источников
Государственное бюро расследований максимально жестко и последовательно противодействует тем, кто изменяет Украине во время войны

Как передает RegioNews, об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщил директор ГБР Алексей Сухачев.

По его словам, по состоянию на начало сентября Бюро расследует 2 758 уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности. Подавляющее большинство – это факты государственной измены (1893 производства) и коллаборационной деятельности (686 производств). Еще 46 дел касаются пособничества государству-агрессору. Почти 1 300 уголовных производств уже направлено в суд.

Сухачев отметил, что среди фигурантов таких дел – бывшие и действующие должностные лица высшего уровня. Так, 10 производств расследуется в отношении народных депутатов, 1 производство – в отношении государственного служащего категории "А", 51 производство касается судей, 1 591 производства – правоохранителей, еще 121 производство открыто в отношении военнослужащих.

Напомним, в начале августа в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13602, предусматривающий масштабную реформу Государственного бюро расследований.

