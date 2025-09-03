ГБР начало расследовать гибель мужчины при попытке незаконного пересечения границы в Одесской области

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По предварительным данным, 1 сентября около 18 часов пограничный наряд во время патрулирования границы заметил двух мужчин, которые перелезали в защитные сооружения и двигались в сторону Молдовы. На законные требования стражей порядка остановиться они не отреагировали. В ходе преследования пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в сторону нарушителей. Впоследствии было обнаружено тело одного из беглецов с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью.

Погибшим оказался 23-летний харьковчанин, при котором находились паспорт для выезда за границу и личные вещи.

"Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на границе с Молдовой пограничники застрелили беглого мужчину. Еще одного нарушителя удалось задержать.