В Мукачево спасатели потушили пожар на американском гражданском предприятии, возникший в результате вражеских обстрелов 21 августа

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

По состоянию на 08:00 огнеборцы полностью ликвидировали пожар, площадь которого составила около 7000 квадратных метров.

Сейчас аварийно-спасательные подразделения проводят завершающие работы – разбирают завалы и проливают конструкции, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Напомним, 21 августа в результате ракетного удара пострадал завод американской компании Flex International, специализирующейся на производстве электроники. Предприятие работает в Украине с 2002 года, является одним из крупнейших работодателей в Мукачево, на нем работает более 3500 человек.

По данным главы Закарпатской ОВА Мирослава Билецкого, количество пострадавших от российского удара по заводу в Мукачево возросло до 23 человек.