У Мукачеві рятувальники загасили пожежу на американському цивільному підприємстві, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу 21 серпня

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС .

Станом на 08:00 вогнеборці повністю ліквідували пожежу, площа якої становила близько 7000 квадратних метрів.

Наразі аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи – розбирають завали та проливають конструкції, щоб запобігти повторному займанню.

Нагадаємо, 21 серпня внаслідок ракетного удару постраждав завод американської компанії Flex International, яка спеціалізується на виробництві електроніки. Підприємство працює в Україні з 2002 року, є одним із найбільших роботодавців у Мукачеві, на ньому працює понад 3500 працівників.

За даними очільника Закарпатської ОВА Мирослава Білецького, кількість постраждалих від російського удару по заводу у Мукачеві зросла до 23 людей.