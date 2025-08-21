В Мукачево возросло количество пострадавших в результате российской атаки

фото: Закарпатская ОВА

Число пострадавших от российского удара по заводу американской компании Flex в Мукачево возросло до 23 человек

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий.

По его словам, по состоянию на вечер 21 августа, количество пострадавших достигает уже 23 человек.

В стационаре находится 6 пациентов: среди них – с осколочными ранениями, травмами конечностей, живота и головы. Все в стабильном состоянии, одна пациентка после операции, отметил глава области.

Остальные пострадавшие получили амбулаторную помощь – преимущественно из-за острой стрессовой реакции, повышенного давления и легких травм.

Ранее Орбан прокомментировал удар РФ по Мукачево. По его словам, министр иностранных дел Петер Сийярто провел консультации с представителями венгерской общины в Закарпатье, которым правительство Венгрии предложило помощь.