Фото: Андрей Сибига

В результате российской атаки по предприятию есть серьезные разрушения и много жертв

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибига.

"Одна из ракет поразила крупного американского производителя электроники в нашем западном регионе, что привело к серьезным повреждениям и жертвам. Полностью гражданский объект, не имеющий ничего общего с обороной или военными. Никакой военной логики или необходимости, только террор против людей, бизнеса и нормальной жизни в нашей стране", – говорится в сообщении.

Министр отметил, что это не первая атака России по американскому предприятию в Украине после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале 2025 года и других.

Как сообщалось ранее, речь идет о ООО "Флэкстроникс" – дочернем предприятии международной корпорации Flex Ltd., работающем в Украине с 2002 года. Предприятие является одним из крупнейших работодателей в Мукачево, на нем работает более 3500 человек.

Напомним, в ночь на 21 августа армия РФ атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения. Зафиксированы попадания вражеских ракет и дронов в 11 локациях по территории Украины. Еще на трех объектах зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей. Взрывы слышали на Хмельнитчине, Запорожье, Луцке, Львове и Ровно.