19:43  21 августа
Орбан прокомментировал удар РФ по Мукачево
19:37  21 августа
В Ровенской области мужчина напал с ножом на отца
18:09  21 августа
На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
UA | RU
UA | RU
21 августа 2025, 19:26

Суд признал законным строительство на горной долине Руна в Закарпатье

21 августа 2025, 19:26
Читайте також українською мовою
фото: Сергей Денисенко
Читайте також
українською мовою

Закарпатский окружной админсуд признал законным строительство на горной долине Руна

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатский окружной административный суд.

Суд, рассмотрев дело, не установил нарушений закона со стороны сельсовета при принятии обжалуемого истцами решения.

"Суд отказал в удовлетворении иска Международной благотворительной организации "Экология-Право-Человек" к Турье-Реметовскому сельскому совету Ужгородского района, третье лицо, которое не заявляет самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика – общество с ограниченной ответственностью "Ветряный Парк Турянский", третье лицо Майстренко Наталья Николаевна о признании противоправным и отмене решения Турье-Реметовского сельского совета 23 мая 2024 "Об утверждении детального плана территории урочища Полонина Руна", – сообщили в суде.

Ранее мы сообщали о том, что на горной долине Руна разрешили строить ветряные мельницы. Соответствующее решение приняла архитектурно-строительная инспекция.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье Руна строительство горы суд
Завод в Закарпатье, куда попали россияне, до сих пор горит
21 августа 2025, 15:59
На Закарпатье российская ракета попала по американской компании по изготовлению электроники, – Сибига
21 августа 2025, 09:45
ДТП в Закарпатье: столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
20 августа 2025, 19:22
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Зеленский призвал продолжать давление на Россию
21 августа 2025, 20:39
Участники боевых действий смогут получить дополнительный отпуск
21 августа 2025, 20:09
Еще одно озеро исчезло на Харьковщине
21 августа 2025, 19:56
Орбан прокомментировал удар РФ по Мукачево
21 августа 2025, 19:43
В Ровенской области мужчина напал с ножом на отца
21 августа 2025, 19:37
Украина сможет производить более 200 ракет "Фламинго" в месяц
21 августа 2025, 18:47
"Мы реалистичны": Андрей Ермак рассказал, будет ли Украина уступать территории
21 августа 2025, 18:17
На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
21 августа 2025, 18:09
В Черниговской области оккупанты атаковали села дронами: пострадали две женщины
21 августа 2025, 18:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виталий Шабунин
Сергей Фурса
Все блоги »