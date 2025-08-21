Суд признал законным строительство на горной долине Руна в Закарпатье

фото: Сергей Денисенко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатский окружной административный суд.

Суд, рассмотрев дело, не установил нарушений закона со стороны сельсовета при принятии обжалуемого истцами решения.

"Суд отказал в удовлетворении иска Международной благотворительной организации "Экология-Право-Человек" к Турье-Реметовскому сельскому совету Ужгородского района, третье лицо, которое не заявляет самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика – общество с ограниченной ответственностью "Ветряный Парк Турянский", третье лицо Майстренко Наталья Николаевна о признании противоправным и отмене решения Турье-Реметовского сельского совета 23 мая 2024 "Об утверждении детального плана территории урочища Полонина Руна", – сообщили в суде.

Ранее мы сообщали о том, что на горной долине Руна разрешили строить ветряные мельницы. Соответствующее решение приняла архитектурно-строительная инспекция.