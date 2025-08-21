Суд признал законным строительство на горной долине Руна в Закарпатье
Закарпатский окружной админсуд признал законным строительство на горной долине Руна
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатский окружной административный суд.
Суд, рассмотрев дело, не установил нарушений закона со стороны сельсовета при принятии обжалуемого истцами решения.
"Суд отказал в удовлетворении иска Международной благотворительной организации "Экология-Право-Человек" к Турье-Реметовскому сельскому совету Ужгородского района, третье лицо, которое не заявляет самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика – общество с ограниченной ответственностью "Ветряный Парк Турянский", третье лицо Майстренко Наталья Николаевна о признании противоправным и отмене решения Турье-Реметовского сельского совета 23 мая 2024 "Об утверждении детального плана территории урочища Полонина Руна", – сообщили в суде.
Ранее мы сообщали о том, что на горной долине Руна разрешили строить ветряные мельницы. Соответствующее решение приняла архитектурно-строительная инспекция.