Суд визнав законним будівництво на полонині Руна на Закарпатті

фото: Сергій Денисенко

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатський окружний адміністративний суд.

Зазначається, що суд, розглянувши справу, не встановив порушень закону з боку сільради при ухваленні оскаржуваного позивачами рішення.

"Суд відмовив у задоволенні позову Міжнародної благодійної організації "Екологія-Право-Людина" до Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача – товариство з обмеженою відповідальністю "Вітряний Парк Турянський", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача – Майстренко Наталія Миколаївна про визнання протиправним та скасування рішення Тур’є-Реметівської сільської ради 23 травня 2024 року "Про затвердження детального плану території урочища Полонина Руна", – повідомили у суді.

