19:43  21 серпня
Орбан прокоментував удар РФ по Мукачеву
18:09  21 серпня
На Україну насувається циклон з дощами та грозами
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
21 серпня 2025, 19:26

Суд визнав законним будівництво на полонині Руна на Закарпатті

21 серпня 2025, 19:26
фото: Сергій Денисенко
Закарпатський окружний адмінсуд визнав законним будівництво на полонині Руна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатський окружний адміністративний суд.

Зазначається, що суд, розглянувши справу, не встановив порушень закону з боку сільради при ухваленні оскаржуваного позивачами рішення.

"Суд відмовив у задоволенні позову Міжнародної благодійної організації "Екологія-Право-Людина" до Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача – товариство з обмеженою відповідальністю "Вітряний Парк Турянський", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача – Майстренко Наталія Миколаївна про визнання протиправним та скасування рішення Тур’є-Реметівської сільської ради 23 травня 2024 року "Про затвердження детального плану території урочища Полонина Руна", – повідомили у суді.

Раніше ми повідомляли про те, що на полонині Руна дозволили будувати вітряки. Відповідне рішення ухвалила архітектурно-будівельна інспекція.

21 серпня 2025
