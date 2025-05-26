На известной горной долине в Закарпатье разрешили строить ветряные мельницы

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Строительство фундаментов под ветряные мельницы на горной долине Руна Государственная архитектурно-строительная инспекция не считает нарушением

Об этом говорится в сообщении Украинской природоохранной группы в Facebook, передает RegioNews.

"Фундамент ветроэлектростанции - это самостоятельное отдельное сооружение, которое проектируется независимо от ветроэлектростанции - такова официальная позиция Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ДИАМ), изложенная в ответ на нашу жалобу по строительству на Полонине-Руна", - говорится в сообщении.

Со своей стороны, экоактивисты призывают прокуратуру вмешаться в это дело для защиты интересов государства.

Полонина Руна является одной из самых известных и красивых равнин в Карпатах. Она также является самой большой долиной Карпат и простирается почти на 15 км.

Ранее в Закарпатье прошла первая акция протеста против строительства ветряков на известной долине.