Завод в Закарпатье, куда попали россияне, до сих пор горит
На заводе в Мукачево, куда попали россияне, до сих пор бушует огромный пожар
Как передает RegioNews, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"Спасатели локализовали масштабный пожар площадью 7 тыс. кв. м., вызванную ракетными обстрелами в Мукачево", – говорится в сообщении.
Тем временем количество пострадавших возросло до 16 человек.
В ликвидации последствий вражеской атаки участвуют 96 спасателей и 20 единиц техники. Также привлечен пожарный поезд Укрзализныци.
Напомним, 21 августа Россия нанесла ракетный удар по Мукачево. Враг атаковал дочернее предприятие международной корпорации Flex Ltd., работающее в Украине с 2002 года.
