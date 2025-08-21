Завод в Закарпатье, куда попали россияне, до сих пор горит

фото: ГСЧС

На заводе в Мукачево, куда попали россияне, до сих пор бушует огромный пожар

Как передает RegioNews, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Спасатели локализовали масштабный пожар площадью 7 тыс. кв. м., вызванную ракетными обстрелами в Мукачево", – говорится в сообщении.

Тем временем количество пострадавших возросло до 16 человек.

В ликвидации последствий вражеской атаки участвуют 96 спасателей и 20 единиц техники. Также привлечен пожарный поезд Укрзализныци.

Напомним, 21 августа Россия нанесла ракетный удар по Мукачево. Враг атаковал дочернее предприятие международной корпорации Flex Ltd., работающее в Украине с 2002 года.