Фото: ГНСУ

Военнослужащий пытался переправить человека через границу за 6 тысяч долларов

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Оперативники Чопского пограничного отряда совместно с СБУ и ДБР задержали военнослужащего, пытавшегося организовать незаконную переправку человека через государственную границу. По данным правоохранительных органов, за услугу злоумышленник требовал шесть тысяч долларов и планировал показать нарушителю маршрут до границы.

Продолжаются следственные действия по делу

Согласно информации следствия, мужчина рассчитывал в дальнейшем получать от шести до восьми тысяч долларов за каждую подобную операцию. Он был задержан после получения части средств.

Правоохранители решают вопрос сообщения задержанному о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела и круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

