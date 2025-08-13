14:14  13 августа
13 августа 2025, 16:51

В Закарпатье разоблачили организатора незаконной переправки людей через границу

13 августа 2025, 16:51
Фото: ГНСУ
Военнослужащий пытался переправить человека через границу за 6 тысяч долларов

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Оперативники Чопского пограничного отряда совместно с СБУ и ДБР задержали военнослужащего, пытавшегося организовать незаконную переправку человека через государственную границу. По данным правоохранительных органов, за услугу злоумышленник требовал шесть тысяч долларов и планировал показать нарушителю маршрут до границы.

Продолжаются следственные действия по делу

Согласно информации следствия, мужчина рассчитывал в дальнейшем получать от шести до восьми тысяч долларов за каждую подобную операцию. Он был задержан после получения части средств.

Правоохранители решают вопрос сообщения задержанному о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела и круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, ограничения на выезд мужчин за границу могут изменить. Вероятно, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут путешествовать за пределы страны, что ранее запрещалось.

