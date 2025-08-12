10:18  12 августа
12 августа 2025, 16:29

Выезд мужчин за границу могут упростить

12 августа 2025, 16:29
иллюстративное фото: из открытых источников
Мужчины до 22 лет смогут уезжать за границу

Об этом 12 августа сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

"Мужчины до 22 лет смогут уезжать за границу. Я поручил это правительству", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что есть ограничения до 18 лет, но вскоре мужчины в возрасте 18-22 года смогут выезжать за границу.

Напомним, на период действия военного положения и в условиях общей мобилизации запрещен выезд за границу военнообязанным мужчинам в возрасте 18-60 лет.

Как сообщалось, правоохранители провели масштабную операцию по ликвидации новых каналов избегания мобилизации в трех регионах. За такие "услуги" злоумышленники потребовали от 5 до 11 тысяч долларов США.

