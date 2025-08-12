Выезд мужчин за границу могут упростить
Мужчины до 22 лет смогут уезжать за границу
Об этом 12 августа сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.
"Мужчины до 22 лет смогут уезжать за границу. Я поручил это правительству", – заявил Зеленский.
Президент отметил, что есть ограничения до 18 лет, но вскоре мужчины в возрасте 18-22 года смогут выезжать за границу.
Напомним, на период действия военного положения и в условиях общей мобилизации запрещен выезд за границу военнообязанным мужчинам в возрасте 18-60 лет.
Как сообщалось, правоохранители провели масштабную операцию по ликвидации новых каналов избегания мобилизации в трех регионах. За такие "услуги" злоумышленники потребовали от 5 до 11 тысяч долларов США.
