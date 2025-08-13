Иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители объявили подозрение жительнице Херсона, которая хранила и распространяла порнографический контент, а также развращала своего сына

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора .

Злоумышленнице инкриминировали ч. 2 ст. 156 и ч. 1 ст. 301, ч. 1 ст. 301-1 УК Украины. Ее взяли под стражу с альтернативой внесения залога более чем в 242 тыс. грн.

Отмечается, что двоих детей женщины – в том числе пострадавшего мальчика – немедленно изъяли из опасной среды. Сейчас они находятся под наблюдением специалистов.

Напомним, ночью 10 августа в Херсоне 18-летний парень избил и изнасиловал 71-летнюю женщину. Парня задержали, ему грозит от трех до пяти лет тюрьмы.