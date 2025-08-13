09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
07:29  13 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительнице объявили подозрение
07:17  13 августа
В Киеве произошел пожар в девятиэтажке: есть погибшие
UA | RU
UA | RU
13 августа 2025, 11:38

Рейд на въезде в Ужгород: ТЦК и полиция проверяют военные документы

13 августа 2025, 11:38
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня утром на въезде в Ужгород образовалась многокилометровая пробка. На улице Украинской ТЦК совместно с патрульной полицией останавливают каждый автомобиль и проверяют военно-учетные документы у мужчин 18–60 лет

Об этом пишет журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

По его словам, рейд направлен на выявление лиц, избегающих военного учета, не обновивших свои данные в реестре, или не имеющих при себе необходимых документов — военного билета или QR-кода "Резерв+".

Проверку проводят тщательно: документы просматривают, сверяют с электронной базой "Оберег".

Очевидцы отмечают, что ситуация пока спокойная.

Напомним, на Ровенщине появились мобильные блокпосты. Отмечается, система блокпостов станет частью общего усиления контроля на территории Ровенского района.

Ранее сообщалось, что Рада продлила военное положение и мобилизацию до 5 ноября. Соответствующие законопроекты парламентарии одобрили на очередном заседании 15 июля. Инициатива поступила от президента Украины Владимира Зеленского.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье Ужгород война ТЦК полиция проверка документов военнообязанные блокпост
На Днепропетровщине будут судить двух правоохранителей, требовавших взятки на блокпосте
13 августа 2025, 07:34
На Закарпатье будут судить таможенника и правоохранителя, которые хотели переправлять мужчин за границу
12 августа 2025, 15:19
Все новости »
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
Фиктивная инвалидность в госорганах: в ДБР рассказали, сколько решений отменено
13 августа 2025, 13:47
В Украине запустили специальную карту для получения государственных выплат
13 августа 2025, 13:39
Харьковщина и ООН вместе работают над помощью уязвимых слоев населения
13 августа 2025, 13:13
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
13 августа 2025, 13:09
Оккупанты повторно обстреляли место атаки на Херсонщине: ранены полицейские
13 августа 2025, 12:51
Минобороны запускает экспериментальную программу "Контракт 18-24: Дроны"
13 августа 2025, 12:44
Спрятал между арбузами: на Винниччине в автомобиле иностранца нашли антикварный самовар
13 августа 2025, 12:40
"Бизнес" на наркотиках: в Житомире разоблачили подпольную лабораторию амфетамина
13 августа 2025, 12:26
В Кременчуге будут судить врача за смерть новорожденного ребенка
13 августа 2025, 12:01
Государство оплатит ветеранам получение нового образования
13 августа 2025, 11:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »