Рейд на въезде в Ужгород: ТЦК и полиция проверяют военные документы

Сегодня утром на въезде в Ужгород образовалась многокилометровая пробка. На улице Украинской ТЦК совместно с патрульной полицией останавливают каждый автомобиль и проверяют военно-учетные документы у мужчин 18–60 лет

Об этом пишет журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

По его словам, рейд направлен на выявление лиц, избегающих военного учета, не обновивших свои данные в реестре, или не имеющих при себе необходимых документов — военного билета или QR-кода "Резерв+".

Проверку проводят тщательно: документы просматривают, сверяют с электронной базой "Оберег".

Очевидцы отмечают, что ситуация пока спокойная.

Напомним, на Ровенщине появились мобильные блокпосты. Отмечается, система блокпостов станет частью общего усиления контроля на территории Ровенского района.

Ранее сообщалось, что Рада продлила военное положение и мобилизацию до 5 ноября. Соответствующие законопроекты парламентарии одобрили на очередном заседании 15 июля. Инициатива поступила от президента Украины Владимира Зеленского.