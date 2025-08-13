Иллюстративное фото: из открытых источников

В Луцке стражи порядка разоблачили 19-летнюю девушку, которая занималась сутенерством

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

По данным следствия, 19-летняя жительница Луцка в течение 2024 года втягивала других женщин в проституцию и размещала в интернете объявления об интимных услугах за деньги.

Девушке сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 303 УК Украины (сутенерство и вовлечение лиц в занятия проституцией, совершенные неоднократно). Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Ровно разоблачили женщину, которая вербовала девушек для занятий проституцией. Злоумышленнице сообщили о подозрении по двум статьям.