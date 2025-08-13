Фото: ДПСУ

Військовослужбовець намагався переправити людину через кордон за 6 тисяч доларів

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Оперативники Чопського прикордонного загону спільно з СБУ та ДБР затримали військовослужбовця, який намагався організувати незаконне переправлення людини через державний кордон. За даними правоохоронців, за послугу зловмисник вимагав шість тисяч доларів і планував показати порушнику маршрут до кордону.

Тривають слідчі дії щодо справи

За інформацією слідства, чоловік розраховував надалі отримувати від шести до восьми тисяч доларів за кожну подібну операцію. Його затримали після отримання частини коштів.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень. Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини справи та коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

