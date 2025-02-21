В Ужгороде продолжили дистанционное обучение до 28 февраля

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В школах Ужгорода продолжили дистанционное обучение до конца месяца. Это касается городских художественных и спортивных школ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение противоэпидемической комиссии городского совета.

"Продолжить дистанционное обучение в общеобразовательных учреждениях Ужгорода независимо от формы собственности и всех учреждениях внешкольной формы до 28 февраля", - говорится в сообщении.

Решение касается также городских художественных, спортивных школ, ПАДИЮН (за исключением проведения индивидуальных занятий).

Детские дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме.

Отмечается, что в городе фиксируется постепенное понижение показателей заболеваемости.

За последнюю неделю зарегистрированных обращений в учреждения здравоохранения уменьшилось на 11,4%. Однако превышение эпидемического порога составляет 10,1%. Лабораторно подтверждается интенсивная циркуляция сезонных вирусов гриппа В и А.

Тем временем в школах Мукачевской общины с 24 февраля возобновляют очное обучение.

Напомним, в 16 областях Украины из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 частично внедряют противоэпидемические меры. Следовательно, в регионе или отдельных населенных пунктах по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС могут применять "локальный карантин".

Ранее сообщалось, что учебные заведения Полтавы на один день 24 февраля перейдут на дистанционное обучение.

На сегодняшний день онлайн учатся школьники Ровенщины , Киевщины , Ивано-Франковщины , Винницкой и Львовщины.