Сезон гриппа и ОРВИ: в Полтаве 24 февраля школы переходят на "дистанционку"
Учебные заведения Полтавы на один день перейдут на дистанционное обучение. Все из-за массового распространения ОРВИ среди учащихся и учителей
Об этом пишет издание "Полтавщина", передает RegioNews.
В пятницу Департамент образования направил школам Полтавы рекомендацию о переводе учебного процесса в онлайн-формат 24 февраля. Причина – массовое распространение ОРВИ среди учащихся и учителей.
Пока речь идет об одном дне дистанционного обучения, но будет ли карантин продлен – пока неизвестно.
Тем временем в Кременчуге по состоянию на 19 февраля на дистанционном обучении из-за повышения уровня ОРВИ находится 25 классов.
В Департаментах образования отмечают, что уровень заболеваемости в регионе в пределах 17%, что не превышает эпидпорог.
Как известно, в Полтавские области с целью предотвращения распространения заболеваемости ОРВИ в области дистанционным обучением перешли 49 учреждений среднего образования.
Также онлайн учатся школьники Ровенской , Киевской , Ивано-Франковской , Винницкой и Львовской.
Напомним, в 16 областях Украины из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 частично внедряют противоэпидемические меры.