Сезон гриппа и ОРВИ: в Полтаве 24 февраля школы переходят на "дистанционку"

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Учебные заведения Полтавы на один день перейдут на дистанционное обучение. Все из-за массового распространения ОРВИ среди учащихся и учителей

Об этом пишет издание "Полтавщина", передает RegioNews.

В пятницу Департамент образования направил школам Полтавы рекомендацию о переводе учебного процесса в онлайн-формат 24 февраля. Причина – массовое распространение ОРВИ среди учащихся и учителей.

Пока речь идет об одном дне дистанционного обучения, но будет ли карантин продлен – пока неизвестно.

Тем временем в Кременчуге по состоянию на 19 февраля на дистанционном обучении из-за повышения уровня ОРВИ находится 25 классов.

В Департаментах образования отмечают, что уровень заболеваемости в регионе в пределах 17%, что не превышает эпидпорог.

Как известно, в Полтавские области с целью предотвращения распространения заболеваемости ОРВИ в области дистанционным обучением перешли 49 учреждений среднего образования.

Также онлайн учатся школьники Ровенской , Киевской , Ивано-Франковской , Винницкой и Львовской.

Напомним, в 16 областях Украины из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 частично внедряют противоэпидемические меры.