Винницкие школьники перешли на дистанционное обучение

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В Виннице школы с понедельника, 17 февраля, перешли на онлайн-обучение с целью профилактики распространения заболевания гриппом и ОРВИ

Об этом сообщила директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко, передает RegioNews.

По ее словам, такое решение 14 февраля приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Такое решение связано со стремительным ростом количества заболевших гриппом и ОРВИ в нашем обществе. Так что на ближайший период инициировали онлайн-обучение. Родители детей уже получили сообщения от школ о переходе на такую форму обучения", - отметила Яценко.

На дистанционное обучение перешли организованные детские коллективы школ и учреждений внешкольного, внешкольного образования всех форм собственности.

Напомним, на сегодняшний день эпидпорог заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 превышен в пяти областях Украины - Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой.

Ранее мы сообщали, что на дистанционное обучение перешли школы Ровенщины , Киевщины и Ивано-Франковской области.