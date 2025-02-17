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Из-за роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями с завтрашнего дня, 18 февраля, на 11 дней школы Львовщины переходят на дистанционное обучение

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

По его словам, за прошедшую неделю зафиксировали более 15 тысяч больных, что на 22% больше, чем неделей ранее. "Это означает, что уровень заболеваемости очень высок", – говорит Козицкий.

Кроме того, в больницах вводится "масковый режим". А также ограничили посещение пациентов и запретили массовые мероприятия в помещениях.

Напомним, на сегодняшний день эпидпорог заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 превышен в пяти областях Украины - Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой.

Ранее мы сообщали, что на дистанционное обучение перешли школы Ровенщины , Киевщины , Ивано-Франковщины и Винницкой области.