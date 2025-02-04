Из-за гриппа в Ровенской области 28 школ будут учиться дистанционно
Учебные заведения Ровенской области перешли на дистанционное обучение. Причина - рост заболеваемости гриппом среди детей
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.
По его словам, на дистанционное обучение перешли 28 школ, в том числе 7 учебных заведений в областном центре.
Отмечается, что 8575 жителей области заболели гриппом и ОРЗ за прошедшую неделю. Это на 25% больше, чем в предыдущие семь дней. Большинство больных – дети.
Уровень заболеваемости превышает эпидемический порог на 22%. Больше всего больных в Ровенской общине – более четверти всех случаев.
Напомним, на Буковине за прошедшую неделю зарегистрировали более 6,2 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Эпидпорог превышен на 42%.
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