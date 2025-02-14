В Киевской области 45 школ перевели на дистанционное обучение из-за гриппа и ОРВИ

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Уже 45 школ Киевщины перешли на дистанционную форму обучения из-за роста показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Киевской ОВА, передает RegioNews.

В течение последней недели среди детей росли показатели заболеваемости ОРВИ, гриппом и другими респираторными заболеваниями. По состоянию на 13 февраля в детских садах болеют 7589 воспитанников, в школах — 33836 учеников. Больше всего случаев зафиксировано в Ставищенской, Дмитровской, Калиновской (Фастовский район), Томашевской, Гребенковской и Сквирской общинах области.

"На дистанционную форму обучения переведено 45 школ, 383 отдельных класса, 4 детских сада, 4 отдельные группы", — говорится в сообщении.

По информации областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины, эпидемический порог заболевания гриппом и ОРВИ в Киевской области не превышен.

Однако отмечается, что по сравнению с последней неделей заболеваемость по области выросла на 9,6%.

Напомним, эпидпорог заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 превышен в пяти областях Украины — Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе из-за гриппа в Ровенской области 28 школ перешли на дистанционное обучение.